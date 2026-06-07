Эксперты назвали фаворита группы А на ЧМ-2026 по футболу

11 июня в США, Канаде и Мексике стартует ЧМ-2026 по футболу. Букмекеры уже предложили самые разные рынки на этот турнир, в том числе на исход в группе А. В этом квартете сыграют Мексика, ЮАР, Южная Корея и Чехия.

По оценкам экспертов, у Мексики самые высокие шансы на выход в плей-офф. Сделать ставку на итоговое первое место хозяев в группе можно с коэффициентом 1.72. На то, что команда Хавьера Агирре займёт любое другое место, предлагают котировку 2.00. Заключить пари на то, что мексиканцы окажутся в плей-офф, можно за 1.10. Обратный исход идёт за 15.00.

Шансы Южной Кореи выиграть группу оценили в 4.40. Заключить пари на выход азиатов в плей-офф можно за 1.45. Вероятность того, что команда вылетит по итогам первых трёх туров, составляет 2.55.

Ставки на победу Чехии в группе принимают за 4.50. Вероятность выхода Чехии в плей-офф оценили котировкой 1.25, а на их последнее место в группе можно поставить за 3.50.

По версии аналитиков, наименьшие шансы на успех в группе A у сборной ЮАР. На их победу в группе предлагают коэффициент 13.00. А выход африканцев в плей-офф оценили в 2.20. На то, что участники матча открытия турнира не пройдут дальше, можно заключить пари за 1.80.

Вероятность того, что одна из сборных квартета A выиграет турнир, соответствует коэффициенту 40.00. Шансы мексиканцев впервые стать чемпионами мира оценили в 80.00. Поставить на победу сборной Чехии можно за 350.00. Шансы Южной Кореи и ЮАР равны — 500.00 и 1000.00 соответственно.