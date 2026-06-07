Эксперты назвали шансы команд в группе B на ЧМ-2026

11 июня в США, Канаде и Мексике стартует ЧМ-2026 по футболу. Букмекеры уже предложили самые разные рынки на этот турнир, в том числе на исход в группе B. В этом квартете сыграют сборные Швейцарии, Канады, Боснии и Катара.

По оценкам аналитиков, фаворит квартета B — сборная Швейцарии. Сделать ставку на её победу в группе можно с коэффициентом 1.72, а обратный исход доступен за 2.00. Вероятность выхода швейцарцев в плей-офф оценили котировкой 1.08.

Заключить пари на то, что первыми в группе станут одни из хозяев чемпионата мира — сборная Канады, можно за 2.80, а обратный вариант доступен за 1.38. Вероятность выхода североамериканцев в плей-офф оценили коэффициентом 1.25, вылет после группового этапа идёт за 3.50.

Поставить на выход в плей-офф сборной Боснии можно с коэффициентом 1.45, на их первое место в группе — за 6.80. Заключить пари на досрочный вылет балканцев можно с котировкой 2.55.

Явным аутсайдером группы эксперты считают сборная Катара. Поставить на выход азиатской команды в плей-офф можно за 2.70, а на то, что азиаты не смогут добраться до игр на вылет, за 1.40.

Вероятность того, что одна из сборных квартета B выиграет турнир, оценили коэффициентом 30.00. По оценкам экспертов, ни одна из команд группы В не входит в число фаворитов ЧМ-2026. Шансы Швейцарии взять Кубок мира оценили котировкой 50.00, на Канаду можно поставить за 150.00, на Боснию — за 250.00 и на Катар — за 1000.00.