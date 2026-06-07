Марокко — Норвегия: ставки и коэффициенты на товарищеский матч 7 июня

7 июня состоится товарищеский матч между сборными Марокко и Норвегии. Игра пройдёт на Sports Illustrated Stadium в Харрисоне, штат Нью-Джерси. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение норвежцам. Сделать ставку на победу Марокко предлагается с коэффициентом 3.05. Победа Норвегии оценивается коэффициентом 2.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.

При этом аналитики сомневаются в результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах примерно за 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — около 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.