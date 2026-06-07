Марокко — Норвегия: ставки и коэффициенты на товарищеский матч 7 июня
Поделиться
7 июня состоится товарищеский матч между сборными Марокко и Норвегии. Игра пройдёт на Sports Illustrated Stadium в Харрисоне, штат Нью-Джерси. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Марокко
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают небольшое предпочтение норвежцам. Сделать ставку на победу Марокко предлагается с коэффициентом 3.05. Победа Норвегии оценивается коэффициентом 2.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.
При этом аналитики сомневаются в результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах примерно за 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — около 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 июня 2026
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:12
- 6 июня 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:23
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
06:54
- 5 июня 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
06:44
- 4 июня 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00