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Дания — Украина: ставки и коэффициенты на товарищескую игру в Оденсе

Дания — Украина: ставки и коэффициенты на товарищескую игру в Оденсе
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7 июня состоится товарищеский матч между сборными Дании и Украины. Игра пройдёт в Оденсе (Дания) на стадионе «EWII Парк — Оденсе». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Дания
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Дании предлагается с коэффициентом 1.69. Победа Украины оценивается коэффициентом 5.25. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

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