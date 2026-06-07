Дания — Украина: ставки и коэффициенты на товарищескую игру в Оденсе

7 июня состоится товарищеский матч между сборными Дании и Украины. Игра пройдёт в Оденсе (Дания) на стадионе «EWII Парк — Оденсе». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Дании предлагается с коэффициентом 1.69. Победа Украины оценивается коэффициентом 5.25. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.