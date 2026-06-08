Нидерланды — Узбекистан: прогноз Михаила Моссаковского на товарищеский матч

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Нидерланды — Узбекистан.

Ставка: победа Узбекистана с форой (+2) за 1.60.

«Это первый товарищеский матч для Нидерландов на американской земле. Все три контрольные встречи перед игрой с Узбекистаном голландцы провели дома. И представьте: ни в одной из них команда не смогла выиграть больше чем в один мяч. Собственно, победа была всего одна — в Амстердаме над Норвегией со счётом 2:1. После этого Нидерланды в Эйндховене сыграли 1:1 с Эквадором, а затем вовсе проиграли Алжиру в Роттердаме 0:1. Вот такими пока получились товарищеские матчи для безусловно верховой, озорной и задорной сборной Нидерландов.

Думаю, фактор акклиматизации здесь обязательно скажется. У Узбекистана его уже не будет или он будет в меньшей степени, потому что команда уже сыграла одну товарищескую встречу в Канаде против местной сборной и проиграла 0:2. Как раз тогда говорили, что сказались перелёт, разница во времени и акклиматизация. А сейчас у Узбекистана есть небольшое преимущество: команда прибыла на американский континент раньше и уже успела там сыграть. Это будет второй матч после прилёта в Северную Америку, и фактор акклиматизации в этот раз должен работать в пользу узбекской команды.

Для Нидерландов эти матчи пока даются достаточно тяжело. Последнее поражение от Алжира состоялось несмотря на то, что по моментам и игре у голландцев было преимущество. Но свои моменты Нидерланды реализовать не смогли. xG был выше 2, а забитых мячей в ворота Алжира так и не было. Есть определённые проблемы с реализацией, конкретикой и завершением. И я не думаю, что в игре против Узбекистана мы вдруг увидим полное доминирование. Проблемы предыдущих матчей по щелчку пальцев не устранятся.

Поэтому я не жду от Нидерландов доминирования в результате. Такие факторы, как перелёт, часто работают в сторону низа. Ставить на тотал меньше 3 здесь можно было бы попробовать, но мне интереснее вариант с плюсовой форой Узбекистана. Можно взять осторожную фору (2) или более смелую фору (1.5), на которую идёт отличный коэффициент. Я предложу более надежный вариант — Узбекистан с форой (2), а вы уже исходите из своего отношения к риску», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».