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Франция — Северная Ирландия: прогноз Александра Мостового на товарищескую игру

Франция — Северная Ирландия: прогноз Александра Мостового на товарищескую игру
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Франция — Северная Ирландия.

Ставка: победа Франции с форой (-2) за 1.67.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
08 июня 2026, понедельник. 22:10 МСК
Франция
Не начался
Северная Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Здесь лучше рассматривать в комплексе товарищеских игр перед чемпионатом мира. Все думают, как правильно подготовиться, подвести футболистов, и, главное, чтобы никто не получил травму. Перед таким турниром это самое важное, потому что никому не хочется потерять игрока в контрольной встрече.

Французы сейчас уже проиграли товарищеский матч Кот-д'Ивуару, хотя состав у них был сумасшедший. Это ещё раз показывает, что в таких играх всё бывает. Где-то не хватает концентрации, и команда думает не только о результате, а о состоянии, нагрузках и о том, кто с кем лучше взаимодействует.

С Северной Ирландией, думаю, Франции будет попроще. Всё-таки у соперника нет такого мастерства и класса, чтобы на равных тягаться с одной из лучших сборных мира. Французы вместе с Испанией для меня — одни из главных фаворитов чемпионата мира, выбор футболистов у них огромный, и после поражения им надо спокойно отреагировать.

Лёгкой прогулки всё равно может не быть, потому что это товарищеский матч, темп и настрой бывают разными. Но Франция должна уверенно выигрывать. Северная Ирландия может побороться, закрыться и потерпеть, но по качеству здесь перевес очевидный. Вижу здесь 2:0 или даже разгром от французов», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

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