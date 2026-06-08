Эксперты назвали фаворита группы С на ЧМ-2026 по футболу

11 июня в США, Канаде и Мексике стартует ЧМ-2026 по футболу. Букмекеры уже предложили самые разные рынки на этот турнир, в том числе на исход в группе С. В этом квартете сыграют Бразилия, Марокко, Шотландия и Гаити.

По оценкам экспертов, у сборной Бразилии самые высокие шансы занять первое место в группе. Ставки на победу команды Карло Анчелотти в квартете C принимают с коэффициентом 1.28. Сделать ставку на то, что бразильцы выйдут в плей-офф (неважно, с первой, второй или третьей строчки), можно за 1.01.

Второе место в группе аналитики отводят Марокко. Сделать ставку на победу африканцев в группе можно за 4.40. На выход полуфиналистов ЧМ-2022 в плей-офф можно заключить пари за 1.12, а на вылет из группы — за 5.30.

На победу сборной Шотландии в группе предлагают сделать ставку за 10.50. Вероятность выхода команды Стива Кларка в плей-офф оценили в 1.35, а вылет по итогам групповой стадии — в 3.00.

Слабейшей командой группы C эксперты считают Гаити. Коэффициент на выход островитян в плей-офф — 8.00. Вероятность их вылета из группы — 1.05. Если гаитяне наберут хотя бы очко, сыграет ставка с котировкой 1.83.

Вероятность того, что одна из сборных квартета C выиграет турнир, оценили коэффициентом 7.50. Шансы бразильцев победить соответствуют котировке 9.00. Вероятность итогового успеха марокканцев оценивают коэффициентом 70.00. На шотландцев можно заключить пари за 200.00, а на чемпионство гаитян — за 3000.00.