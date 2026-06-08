Эксперты назвали шансы команд в группе D на ЧМ-2026

11 июня в США, Канаде и Мексике стартует ЧМ-2026. Букмекеры уже предложили самые разные рынки на этот турнир, в том числе на исход в группе B. В этом квартете сыграют сборные США, Турции, Парагвая и Австралии.

По оценкам экспертов, у сборной США самые высокие шансы на выход в плей-офф. Сделать ставку на итоговое первое место хозяев в группе можно с коэффициентом 2.40. Котировки на выход американцев из группы составляют 1.10. Вероятность того, что «звёздно-полосатые» завершат борьбу после группового раунда, оценили в 5.90.

Ставки на победу Турции в группе принимают за 2.65. Поставить, что команда Винченцо Монтеллы пройдёт в плей-офф, можно за 1.23. Поставить, что эта команда окажется за бортом матчей на вылет, предлагают с коэффициентом 3.75.

Заключить пари на победу Парагвая в группе можно за 4.90. Шансы команды Густаво Альфаро выйти в плей-офф выше, чем вероятность вылета уже по итогам групповой стадии: 1.50 и 2.45.

Наименьшие шансы на успех в группе D — у сборной Австралии. Вероятность выхода «Соккеруз» в плей-офф оценили котировкой 1.90. Ставки на первое место австралийцев в группе принимают за 9.00. На то, что эта команда не выйдет из группы, можно поставить с коэффициентом 2.00.

Сделать ставку, что победитель чемпионата мира будет из этой группы, можно с коэффициентом 35.00. Шансы сборной США выиграть домашнее первенство планеты оценили в 50.00. Поставить на успех сборной Турции можно за 100.00, а на Парагвай — за 150.00. Вероятность чемпионства Австралии оценили котировкой 500.00.