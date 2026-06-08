Аналитики оценили шансы команд в группе Е на ЧМ-2026

11 июня в США, Канаде и Мексике стартует ЧМ-2026 по футболу. Букмекеры уже предложили самые разные рынки на этот турнир, в том числе на исход в группе Е. В этом квартете сыграют сборные Германии, Эквадора, Кот-д'Ивуара и Кюрасао.

По оценкам экспертов, Германия — явный фаворит этого квартета. Сделать ставку на итоговое первое место немцев в группе можно с коэффициентом 1.37. Заключить пари на выход четырёхкратных чемпионов мира из группы можно за 1.02. Вероятность того, что европейцы станут последними в квартете и завершат борьбу после группового раунда, оценили в 110.00.

Ставки на победу Эквадора в группе принимают за 4.50. Вероятность того, что команда Себастьяна Беккасесе выйдет в плей-офф, соответствует коэффициенту 1.08. Поставить на то, что южноамериканцы окажутся за бортом матчей на вылет, можно с котировкой 6.40.

Шансы Кот-Д'Ивуара выиграть группу оценили коэффициентом 6.80. Заключить пари на выход команды Эмерса в плей-офф можно за 1.20, а на вылет после группового этапа — за 3.90.

Явным аутсайдером группы Е аналитики видят сборную Кюрасао. Вероятность выхода команды Дика Адвоката в плей-офф оценили котировкой 7.00. Ставки на первое место дебютантов чемпионата мира в группе принимают за 150.00. На то, что Кюрасао удастся набрать хотя бы одно очко в трёх матчах, предлагают заключить пари за 2.00.

Сделать ставку на то, что победитель ЧМ-2026 будет из этой группы, можно с коэффициентом 10.00. Германия входит в число главных фаворитов чемпионата мира, шансы бундестим оценили в 13.00, а за 6.50 можно заключить пари на то, что команда Юлиана Нагельсмана сыграет в финале. Сделать ставку на победу сборной Эквадора можно за 100.00, а на Кот-Д'Ивуар — за 300.00. Вероятность того, что ЧМ-2026 завершится победой Кюрасао, оценили котировкой 2000.00.