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Перу — Испания: ставка Александра Мостового на товарищескую игру 5 июня

Перу — Испания: ставка Александра Мостового на товарищескую игру 5 июня
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Перу — Испания.

Ставка: победа Перу с форой (+1.5) за 2.39.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 05:00 МСК
Перу
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ещё одна команда-сюрприз в этих товарищеских играх, наряду с Францией — это Испания. Не смогли обыграть Ирак, и это, конечно, вообще непонятно. Игра там была почти в одни ворота, но Ирак всё равно умудрился забить, а испанцы так и не дожали. Перед чемпионатом мира такие вещи неприятны, даже если это просто контрольный матч.

Сейчас Испании надо хотя бы выиграть, чтобы спокойно и с уверенностью ехать на ЧМ. До старта турнира остаётся совсем немного, буквально неделя, поэтому уже никто не будет рисковать без необходимости. Главное — не получить травмы, проверить состояние игроков, но при этом всё-таки взять результат. Команда высокого уровня не может ехать на чемпионат мира после таких осечек.

Перу, испаноговорящая команда, конечно, попробует создать проблемы. Они будут цепляться, бороться и играть через эмоции, тем более матч для них очень серьёзный. Но по классу Испания всё равно выше, даже если состав будет не совсем основной, футболисты там очень сильные.

Ничего простого для испанцев здесь ждать не приходится, потому что в товарищеских играх перед ЧМ может произойти всё что угодно. Может быть и 1:1, и 1:0, и 2:1. Всё-таки Испании уже пора побеждать, поэтому больше склоняюсь к 2:1, но она вряд ли будет больше, чем в один мяч», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

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