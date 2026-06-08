Нидерланды — Узбекистан: ставки и коэффициенты на товарищеский матч в Нью-Йорке

8 июня состоится товарищеский матч между сборными Нидерландов и Узбекистана. Игра пройдёт в Нью-Йорке (США). Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры отдают преимущество нидерландцам. Сделать ставку на победу сборной Нидерландов предлагается с коэффициентом 1.35. Победа Узбекистана оценивается коэффициентом 9.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.82.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.