Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Нидерланды — Узбекистан: ставки и коэффициенты на товарищеский матч в Нью-Йорке

Нидерланды — Узбекистан: ставки и коэффициенты на товарищеский матч в Нью-Йорке
Комментарии

8 июня состоится товарищеский матч между сборными Нидерландов и Узбекистана. Игра пройдёт в Нью-Йорке (США). Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
08 июня 2026, понедельник. 21:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Узбекистан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество нидерландцам. Сделать ставку на победу сборной Нидерландов предлагается с коэффициентом 1.35. Победа Узбекистана оценивается коэффициентом 9.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.82.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

Материалы по теме
Нидерланды — Узбекистан. Ван Дейку не спрятаться от Шомуродова
Нидерланды — Узбекистан. Ван Дейку не спрятаться от Шомуродова
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android