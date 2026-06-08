Франция — Северная Ирландия: ставки и коэффициенты на контрольный матч 8 июня
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8 июня состоится товарищеский матч Франция — Северная Ирландия. Игра пройдёт в Вильнёв-д'Аске на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа». Стартовый свисток запланирован на 22:10 мск.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
08 июня 2026, понедельник. 22:10 МСК
Франция
Не начался
Северная Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают преимущество французам. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.30. Победа Северной Ирландии оценивается коэффициентом 8.90. Ничейный исход можно найти в линии за 5.02.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.
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