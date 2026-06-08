Перу — Испания: ставки и коэффициенты на товарищеский матч в Мексике

9 июня состоится товарищеский матч между национальными сборными Перу и Испании. Игра пройдёт в Пуэбле, Мексика, на стадионе «Куаутемок». Стартовый свисток запланирован на 5:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество испанцам. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.25. Победа Перу оценивается коэффициентом 13.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.25.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.57. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.45.