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Перу — Испания: ставки и коэффициенты на товарищеский матч в Мексике

Перу — Испания: ставки и коэффициенты на товарищеский матч в Мексике
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9 июня состоится товарищеский матч между национальными сборными Перу и Испании. Игра пройдёт в Пуэбле, Мексика, на стадионе «Куаутемок». Стартовый свисток запланирован на 5:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 05:00 МСК
Перу
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество испанцам. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.25. Победа Перу оценивается коэффициентом 13.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.25.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.57. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.45.

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