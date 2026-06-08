Перу — Испания: ставки и коэффициенты на товарищеский матч в Мексике
Поделиться
9 июня состоится товарищеский матч между национальными сборными Перу и Испании. Игра пройдёт в Пуэбле, Мексика, на стадионе «Куаутемок». Стартовый свисток запланирован на 5:00 мск.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 05:00 МСК
Перу
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают преимущество испанцам. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.25. Победа Перу оценивается коэффициентом 13.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.25.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.57. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.45.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 июня 2026
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:16
- 7 июня 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:12
- 6 июня 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:23
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
06:54
- 5 июня 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00