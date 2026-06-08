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Илия Топурия — Джастин Гэтжи: кто фаворит боя UFC White House — Freedom 250

Илия Топурия — Джастин Гэтжи: кто фаворит боя UFC White House — Freedom 250
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В ночь с 14 на 15 июня на территории Белого дома в США состоится вечер единоборств UFC White House — Freedom 250. В главном бою вечера Илия Топурия встретится с обладателем временного титула Джастином Гэтжи за чемпионский пояс в лёгком весе. Начало боя Топурия — Гэтжи запланировано на 6:00 мск.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гэтжи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гэтжи

Аналитики считают Топурию явным фаворитом боя, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.17. Шансы Джастина Гэтжи оценили котировкой 5.35. На ничью можно поставить за 68.00. На ТБ 2.5 раунда предлагают коэффициент 2.15, а обратный исход доступен за 1.68.

Посмотреть трансляцию турнира UFC Freedom 250 можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

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