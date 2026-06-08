Приветственный бонус от БК Леон: новых пользователей ждёт фрибет 3000 рублей!

Фото: Пресс-служба БК Леон

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Впереди долгожданный старт ЧМ-2026 по футболу и принципиальные противостояния лучших сборных планеты, которые нельзя пропустить. Приветственный бонус от БК Леон поможет сделать первые шаги в мире спортивных прогнозов ещё интереснее с фрибетом 3000 рублей – добавляйте эмоций к просмотру матчей любимых команд на чемпионате мира!

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