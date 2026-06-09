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Названы шансы сборной России победить Тринидад и Тобаго

Названы шансы сборной России победить Тринидад и Тобаго
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Сегодня, 9 июня, состоится товарищеский матч Россия — Тринидад и Тобаго. Игра пройдёт в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество подопечным Валерия Карпина. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.09.

Победа Тринидада и Тобаго оценивается коэффициентом 22.0. Ничейный исход можно найти в линии за 12.5.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.26. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.70.

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