Россия — Тринидад и Тобаго: прогноз Константина Генича на товарищеский матч

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Россия — Тринидад и Тобаго.

Ставка: 3-5 мячей за 1.70.

«Пока сборная России, те футболисты, которые ещё не ушли в отпуск, продолжают выжимать из себя последнее, чтобы наконец-то съездить куда-нибудь отдохнуть и перевести дух перед новым сезоном. Сборная России сыграет в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Что эта сборная собой представляет, я, честно говоря, не знаю. Она достаточно крепка, наверняка есть футболисты, на которых стоит обратить внимание, но, мне кажется, тут важен психологический подтекст, связанный с нашей командой. Карпин же не просто так сказал, что первый тайм — окей, второй — просто катастрофа. Даже в меньшинстве сборная Буркина-Фасо смотрелась достойно. Наши, откровенно говоря, уже просто доигрывали второй тайм в Волгограде.

Каким будет психоэмоциональный настрой на матч с командой Тринидада и Тобаго — для меня большая загадка. Сборной России будет тяжело. Тяжело именно в плане набора эмоций. Скорее всего, будет немало болельщиков в Калининграде. Опять будет праздничная атмосфера. Но вот именно желание играть в футбол, когда уже немножечко подташнивает — здесь собраться будет очень сложно. Мне кажется, Тринидад и Тобаго вполне может навязать сборной России не самый приятный футбол. Полагаю, хорошим вариантом на эту игру будет комбо — количество забитых мячей. Я бы ограничился вариантом три-пять забитых мячей. Три — нормально, больше пяти — это уже будет перебор. Поэтому три-пять забитых мячей за 1.7 как вариант рассмотрел бы. Может быть, вариант четыре-пять забитых мячей за коэффициент уже выше двойки.

Вполне допускаю вариант, при котором сборная России может пропустить. Тринидад и Тобаго тоже недооценивать не стоит. Наверняка есть какие-то нападающие, которые могут доставить проблемы. Поэтому можно рассмотреть вариант «обе забьют» за коэффициент 2.60», — приводит слова Генича «РБ Спорт».