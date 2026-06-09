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Россия — Тринидад и Тобаго: прогноз Игоря Семшова на игру в Калининграде

Россия — Тринидад и Тобаго: прогноз Игоря Семшова на игру в Калининграде
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Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Россия — Тринидад и Тобаго.

Ставка: тотал России больше 4 за 1.90.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Россия – безусловный фаворит и нет сомнения, что наша сборная добьется может и не очень лёгкой, но при этом уверенной победы. Сборная Тринидада и Тобаго недавно встречалась с Южной Кореей и уступила со счетом 0:5, пропустив уже два гола в первом тайме. При этом, наш соперник нанёс всего один удар в створ.

Команда находится в рейтинге ФИФА за пределами 100 сильнейших команд. Она слабее двух наших предыдущих соперников – сборных Египта и Буркина-Фасо. За последним матчем мне довелось понаблюдать воочию, в Волгограде. Преимущество сборной России сомнений не вызывало, единственное было не понятно, сколько в итоге мячей удастся забить. Получилось отличиться трижды, но в предстоящем матче, думаю, наша команда порадует болельщиков своей результативностью.

Думаю, что мячей на пять рассчитывать мы вполне можем. Тем более, будет, наверняка, полный стадион в Калининграде. Болельщики хотя настоящего праздника с большим количеством голов. И думаю, что наши ребята сделают всевозможное, чтобы сыграть результативно. Моя ставка – Россия забьёт 4 и более», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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