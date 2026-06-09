Россия — Тринидад и Тобаго: прогноз Александра Мостового на товарищеский матч 9 июня

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Россия — Тринидад и Тобаго.

Ставка: победа России с форой (-2.5) за 1.53.

«Я уже, честно говоря, запутался в этих матчах сборной и соперниках. То Египет, то Буркина-Фасо, теперь — Тринидад и Тобаго. Сразу даже трудно сообразить, какая это сборная, откуда она, какое у неё место в рейтинге и как она вообще играет. Буркина-Фасо одолели 3:0, хотя это, как оказалось, команда далеко не из самых слабых. Но в целом картина понятная. Перед чемпионатом мира сейчас все играют товарищеские встречи: кто-то проигрывает, кто-то играет вничью, а кто-то спокойно проверяет состав.

У России есть большой плюс — играем дома. Привозят соперников не самого высокого уровня, и здесь уже надо спокойно их обыгрывать. В этом плане прогноз и сложный, и простой одновременно. Главная разница видна по уровню соперников. Приехала команда, которая будет играть на чемпионате мира (Египет) и даже полусредним составом спокойно выиграла у нас 1:0. А когда соперник слабого уровня, как Буркина-Фасо, уже получилось 3:0.

Поэтому с Тринидадом и Тобаго логика примерно такая же. Конечно, это товарищеская игра, и ждать чего-то большого не приходится. Но дома Россия обязана быть сильнее, владеть преимуществом и доводить матч до нормальной победы в виде разгрома. Думаю, здесь снова может быть где-то 3:0», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».