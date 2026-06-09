Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Россия — Тринидад и Тобаго: прогноз Александра Мостового на товарищеский матч 9 июня

Россия — Тринидад и Тобаго: прогноз Александра Мостового на товарищеский матч 9 июня
Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Россия — Тринидад и Тобаго.

Ставка: победа России с форой (-2.5) за 1.53.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я уже, честно говоря, запутался в этих матчах сборной и соперниках. То Египет, то Буркина-Фасо, теперь — Тринидад и Тобаго. Сразу даже трудно сообразить, какая это сборная, откуда она, какое у неё место в рейтинге и как она вообще играет. Буркина-Фасо одолели 3:0, хотя это, как оказалось, команда далеко не из самых слабых. Но в целом картина понятная. Перед чемпионатом мира сейчас все играют товарищеские встречи: кто-то проигрывает, кто-то играет вничью, а кто-то спокойно проверяет состав.

У России есть большой плюс — играем дома. Привозят соперников не самого высокого уровня, и здесь уже надо спокойно их обыгрывать. В этом плане прогноз и сложный, и простой одновременно. Главная разница видна по уровню соперников. Приехала команда, которая будет играть на чемпионате мира (Египет) и даже полусредним составом спокойно выиграла у нас 1:0. А когда соперник слабого уровня, как Буркина-Фасо, уже получилось 3:0.

Поэтому с Тринидадом и Тобаго логика примерно такая же. Конечно, это товарищеская игра, и ждать чего-то большого не приходится. Но дома Россия обязана быть сильнее, владеть преимуществом и доводить матч до нормальной победы в виде разгрома. Думаю, здесь снова может быть где-то 3:0», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Россия — Тринидад и Тобаго. Наконец-то в отпуск!
Россия — Тринидад и Тобаго. Наконец-то в отпуск!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android