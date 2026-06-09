Россия — Тринидад и Тобаго: прогноз Романа Павлюченко на контрольную игру

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Россия — Тринидад и Тобаго.

Ставка: победа России с форой (-2.5) за 1.58.

«С кем играет наша команда и что за сборная — Тринидад и Тобаго — я, если честно, почти ничего не знаю. Игроков не назову, за этой командой никогда особо не следил. Но Россия играет дома, и мне кажется, матч будет примерно похож на предыдущую игру в Волгограде. Если наша сборная нормально настроится, то больших проблем быть не должно.

Понятно, что сейчас все умеют играть в футбол, поэтому совсем лёгкой прогулки ждать не надо. Но если Россия будет играть в свой футбол, держать мяч, контролировать темп и быстро переходить в атаку, то, думаю, спокойно должна забивать три мяча. Тем более дома, при болельщиках, мотивация всё равно будет.

Главное — не расслабляться и не думать, что всё получится само собой. Нужно с первых минут забрать мяч, играть через короткий и средний пас, создавать моменты и не транжирить их. В таких матчах важно быстро забить, чтобы соперник не почувствовал уверенность и не начал цепляться за результат.

Фаворит здесь очевиден — Россия. Я не видел Тринидад и Тобаго, ничего не могу сказать по их футболистам, но по уровню наша сборная должна быть сильнее. Если сыграем серьёзно и без недооценки, думаю, спокойно трёшку загрузим и доведём матч до разгрома», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».