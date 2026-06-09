Россия — Тринидад и Тобаго: прогноз Александра Елагина на товарищескую встречу

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Россия — Тринидад и Тобаго.

Ставка: победа России в первом тайме с форой (-1.5) за 1.99.

«9 июня в Калининграде сборная России по футболу проведёт товарищеский матч со сборной Тринидада и Тобаго. Это будет юбилейная, 35-я игра нашей национальной команды под руководством Валерия Карпина. В связи с этим событием символично, что сборные России и Тринидада и Тобаго никогда не встречались между собой.

Если учитывать матчи только в новейшей истории отечественного футбола, а именно с августа 1992 года, то сборная Тринидада и Тобаго станет для россиян 23-м соперником, с которым они встретятся впервые. В Калининграде россияне на уровне сборных сыграют в третий раз: в 2018 году они принимали там шведов, с которыми голов забить не сподобились (ничья 0:0), в 2019-м — казахстанцев, у которых выиграли 1:0. Для команды Валерия Карпина это третья и заключительная контрольная игра в рамках текущего международного окна. Ранее россияне уступили Египту 0:1 в Каире и разгромили в Волгограде Буркина-Фасо 3:0. На сегодняшний день в рейтинге ФИФА Россия занимает 36-ю позицию, Тринидад и Тобаго — 102-ю.

Сборная Тринидада и Тобаго ассоциируется у любителей футбола с именем Дуайта Йорка, уроженца этого карибского государства и прославленного форварда «Манчестер Юнайтед», где в команде Алекса Фергюсона он трижды выигрывал АПЛ, а также Лигу чемпионов. Однако Йорка мы в Калининграде не увидим, а могли бы: он возглавлял сборную с декабря 2024 года по ноябрь 2025 года. Но Йорк не выполнил поставленную перед ним главную задачу — отобраться на ЧМ-2026 — и, как следствие этого, был отправлен в отставку. В марте нынешнего года его сменил 46-летний Дерек Кинг, в прошлом известный игрок сборной. Но и под его началом дела складываются неудачно: с марта по май они провели четыре матча, в которых только в одном (с Габоном) сумели добиться ничьей 2:2, а в трёх проиграли с общим счётом 1:12. Особенно больно ударил по местным футболистам и болельщикам результат последнего спарринга с Южной Кореей 30 мая — 0:5.

Звезда нынешней сборной Тринидада и Тобаго — нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия — не примет участия во встрече. Тренерский штаб гостей отпустил футболиста домой по семейным обстоятельствам. В предстоящем матче тренерский штаб россиян планирует дать игровое время новичкам и молодёжи. Ожидаются ротация состава и эксперименты с тактическими схемами. А болельщики — в предвкушении яркого продолжения от 18-летнего форварда Амира Ибрагимова из академии «Манчестер Юнайтед», который дебютировал за российскую сборную в прошлой игре с Буркина-Фасо, выйдя на замену. То, что этот футболист очень талантлив, подтверждает тот факт, что он уже выступал за юношескую сборную Англии. Амир с 11-летнего возраста живёт со своей семьёй в Великобритании.

Таким образом, фаворит в этой игре абсолютно очевиден. Думаю, здесь можно ожидать разгрома. Для этого нашей сборной желательно уверенно победить уже в первом тайме. Считаю, что подопечным Карпина это вполне по силам», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».