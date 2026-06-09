Россия — Тринидад и Тобаго: прогноз Семёна Зигаева на контрольную игру в Калининграде

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Россия — Тринидад и Тобаго.

Ставка: победа России и ТМ 3.5 за 2.80.

«За последние дни наша сборная уже провела два товарищеских матча, первым из них была гостевая встреча с Египтом в гостях. Та игра не получилась у команды Валерия Карпина, моментов у ворот хозяев наша сборная почти не создавала, а вот египтяне забить смогли и победили. Прошло несколько дней, Россия принимала уже команду Буркина-Фасо в Волгограде, а к 20-й минуте наша сборная отличилась дважды. Сначала счёт открыл Садулаев, а несколько минут спустя Алексей Миранчук преимущество удвоил. Ещё до перерыва у гостей было удаление, а во втором тайме Вахания поставил точку — 3:0, первая победа России за три матча.

Сборная Тринидада и Тобаго всего лишь раз отбиралась на чемпионат мира, было это в далёком 2006 году. Команда с берегов Карибского моря смогла набрать всего одно очко, а матч с Англией вошёл в историю благодаря Василию Уткину. В отборе к вот-вот стартующему первенству планеты команда осталась позади Кюрасао и Ямайки, что не позволило ей во второй раз в истории стать участницей чемпионата мира. Несколько дней назад карибская сборная проводила товарищеский матч с Южной Кореей и без особых шансов уступила разгромно (0:5).

После победы над командой Буркина-Фасо настроение у футболистов, да и у болельщиков, стало получше. Теперь нам предстоит заключительный матч до сентябрьской паузы на матчи сборных. Конечно, уйти в отпуск хочется на позитивной ноте. Наш соперник одержал всего одну победу в 14 встречах, да и ту над Бермудами, поэтому сомнений в успехе команды Валерия Карпина нет, а вот в крупной — есть. Футболисты устали за время долгого сезона и уже мечтают отправиться в отпуск», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».