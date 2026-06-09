Аргентина — Исландия: прогноз Семёна Зигаева на товарищескую игру

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Аргентина — Исландия.

Ставка: ТМ 3 за 2.08.

«Аргентина завершает подготовку к чемпионату мира, хотя долгой её назвать сложно. Несколько дней назад действующий триумфатор мундиаля играл в Техасе с Гондурасом. Первый тайм прошёл с серьёзным преимуществом аргентинцев, 11:2 по ударам, но забить они смогли лишь раз, да и то с пенальти — гол на счету Лаутаро Мартинеса. После перерыва картина несильно изменилась, уже на 54-й минуте Джулиано Симеоне воспользовался передачей Лаутаро и удвоил преимущество Аргентины. Дальше пошла бесконечная череда замен с обеих сторон, Месси на поле не вышел, а матч так и закончился — 2:0 в пользу аргентинцев.

Исландия в 2016 году впервые отобралась на крупный турнир, им стал чемпионат Европы, тогда островитяне дошли до четвертьфинала и впечатлили всех своими хлопками, хотя это делали наши фанаты на Евро-2008. Дальше был визит в Россию на чемпионат мира и невыход из группы с Нигерией, Хорватией и все той же Аргентиной. С тех пор исландцы на крупные турниры отобраться не могут. Поэтому сейчас островитяне выступают в качестве спарринг-партнёра и несколько дней назад играли с Японией. Матч прошёл с преимуществом азиатской сборной, но единственный гол она забить смогла лишь на 87-й минуте.

Аргентина постепенно подходит к чемпионату мира. Невыход Лео Месси в матче с Гондурасом показал, что свою главную звезду берегут к официальным матчам. С Лео и без аргентинцы могут доставить проблем кому угодно, а Исландии — вдвойне. Но островитяне — неплохая и неуступчивая команда, а разгромить её просто так — сложно. Тем более, у чемпионов мира перед защитой титула нет и не может быть задачи победить любой ценой в товарищеском или даже контрольном матче. Поэтому жду здесь максимум три забитых мяча, вероятнее всего, даже меньше», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».