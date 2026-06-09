«Вегас» — «Каролина»: прогноз Романа Габдрафикова на матч финала Кубка Стэнли

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Вегас» — «Каролина».

Ставка: победа «Вегаса» за 2.48.

«Финал Кубка Стэнли — 2026 продолжает ехать по очень увлекательному маршруту, от которого у многих в хоккейном мире замирает сердце. Для меня это точно один из самых интересных финалов за последние годы. Вдумайтесь: за первые три встречи обе команды уже дважды отдали колоссальное преимущество. «Вегас» ведёт в серии 2-1, и после прошлого матча со счётом 5:4 во втором овертайме ощущение у меня простое: это история не про «кто красивее», а про то, кто быстрее возвращает себе голову и не разваливается, когда всё начинает «плыть».

«Каролина» по-прежнему выглядит как команда, которая может давить объёмом и долгие отрезки держать шайбу в зоне, но прямо сейчас им ещё нужно переварить саму развязку. Спастись с 0:4, сделать 4:4 — и всё равно проиграть… Это по-спортивному очень обидно. Плюс подвис вопрос по вратарю: Андерсен пропустил четыре, вышел Басси, отбил буллит (и не дал Марнеру оформить покер), а дальше начался камбэк. Но я не думаю, что это станет фактором неуверенности: кто бы ни вышел в старте, для полевых это не должно менять план на матч.

«Вегас» мне нравится тем, что у них нет ощущения паники, даже когда ситуация выходит из-под контроля. Они могут пережить плохой отрезок, а потом забрать один правильный момент — и внезапно встреча уже на их рельсах. Да, у «рыцарей» очень сильная игра в меньшинстве по этому плей-офф, но и она не железобетонная — в прошлой игре при 4:3 Теодор выбросил шайбу аж за дальнюю лавку «Каролины», получил две минуты, и именно в этом большинстве «ураганы» сделали 4:4. Чем дальше серия, тем дороже каждое удаление: одно — и ты платишь матчем.

Жду, что «Каролина» попробует начать проще, суше, без авантюр. Мне кажется, в какой-то момент этот финал всё равно должен стать менее безумным: больше контроля, силовой борьбы и концентрации. Но «Вегас» дома, «Вегас» ведёт 2-1, и у них есть ощущение команды, которая лучше чувствует эти качели и быстрее находит себя заново. Плюс Марнер сейчас выглядит человеком, который снимает вопросы об MVP этого плей-офф. Поэтому мой вайб такой: матч снова будет на нервах, однако я всё равно больше верю в хозяев», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».