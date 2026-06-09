Эксперты назвали шансы команд в группе F на ЧМ-2026

11 июня в США, Канаде и Мексике стартует ЧМ-2026. Букмекеры уже предложили самые разные рынки на этот турнир, в том числе на исход в группе F. В этом квартете выступят сборные Нидерландов, Японии, Швеции и Туниса.

По оценкам экспертов, сборная Нидерландов — фаворит квартета. Сделать ставку на итоговое первое место «оранжевых» в группе можно с коэффициентом 1.76. Заключить пари на выход европейцев из группы можно за 1.05. Вероятность того, что эта сборная станет последней в квартете и завершит борьбу после группового раунда, оценили в 13.00.

Из остальных команд квартета выше других оценивают шансы Японии. Ставки на победу в группе принимают за 3.40. Вероятность того, что команда Хадзиме Мориясу выйдет в плей-офф можно за 1.27. Поставить на то, что эта команда окажется за бортом матчей на вылет, предлагают с коэффициентом 3.40.

Ставки на победу Швеции в группе принимают с коэффициентом 6.10. Вероятность выхода скандинавов в плей-офф куда выше, чем вероятность вылета уже по итогам групповой стадии: 1.43 и 2.60, соответственно.

Самой слабой командой группы F эксперты считают сборную Туниса. Вероятность выхода команды Сабри Лямуши в плей-офф оценивают котировкой 2.10. Ставки на первое место африканской команды в группе принимают за 12.50. Наиболее вероятен исход, при котором Тунис останется четвёртым — коэффициент 1.83.

Вероятность того, что победитель ЧМ-2026 будет из группы F, составляет 15.00. Сборная Нидерландов входит в десятку главных претендентов на победу на ЧМ-2026 по оценке аналитиков. Поставить на итоговую победу «оранжевых» можно с коэффициентом 21.00, а за 8.00 можно заключить пари на то, что команда Рональда Кумана сыграет в финале. Сделать ставку на победу сборной Японии можно за 65.00, а на Швецию — за 200.00. Шансы Туниса букмекеры оценили котировкой 500.00.