Россия — Тринидад и Тобаго: ставки и коэффициенты на товарищеский матч в Калининграде

9 июня состоится товарищеский матч Россия — Тринидад и Тобаго. Игра пройдёт в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество подопечным Валерия Карпина. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.09. Победа Тринидада и Тобаго оценивается коэффициентом 22.0. Ничейный исход можно найти в линии за 12.5.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.26. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.70.