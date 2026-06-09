Россия — Тринидад и Тобаго: ставки и коэффициенты на товарищеский матч в Калининграде
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9 июня состоится товарищеский матч Россия — Тринидад и Тобаго. Игра пройдёт в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают преимущество подопечным Валерия Карпина. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.09. Победа Тринидада и Тобаго оценивается коэффициентом 22.0. Ничейный исход можно найти в линии за 12.5.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.26. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.70.
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