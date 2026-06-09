Госдума приняла законопроект, отменяющий выплату на карту с каждого выигрыша у букмекеров
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Государственная Дума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект №1155881-8, который отменяет норму о выплате всех выигрышей на карту для всех игроков.
«В части 7 статьи 142 слова «при наступлении результата каждого заключённого пари» исключить, после слов «статьи 52 настоящего Федерального закона и выплата» дополнить словами «по результатам пари, заключённых относительно событий, наступивших до момента обновления информации, содержащейся в перечне физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх», — говорится в документе.
Таким образом, данная норма будет действовать только для тех игроков, которые оформили самозапрет.
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