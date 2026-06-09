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Голосование за лучшего букмекера страны продолжается!

Голосование за лучшего букмекера страны продолжается!
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Продолжается народное голосование за премию «Чемпионата» «Лучший букмекер». Её получит легальная в России букмекерская компания по итогам всестороннего голосования. Свой выбор сделают эксперты беттинг-отрасли, редакция портала и, конечно же, вы — наши читатели. Давайте определим самых достойных вместе!

В ходе голосования мы выберем победителей в четырёх номинациях — «Лучшие условия», «Система лояльности и поддержка клиентов», «Удобство использования», «Лучший киберспортивный букмекер». А главную награду и звание лучшего букмекера страны получит компания, которая наберёт наибольшее число баллов по сумме всех номинаций.

Чтобы принять участие в голосовании, нужно авторизоваться по Сбер ID на странице премии. Сделать свой выбор можно до 17 июня, а победителей узнаем в День российского букмекера — 28 июня.

Выбери лучшего букмекера страны вместе с «Чемпионатом»!

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