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Англия — Коста-Рика: прогноз Романа Павлюченко на товарищеский матч

Англия — Коста-Рика: прогноз Романа Павлюченко на товарищеский матч
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Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Англия — Коста-Рика.

Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 1.50.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
10 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Коста-Рика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Здесь очевидно, что англичане — фавориты. Я вообще думаю, что Англия на чемпионате может выстрелить: состав у них очень хороший, сильный, много классных футболистов на каждой линии. Коста-Рика — крепкая сборная, всегда такая боевая командочка, но всё-таки уровень игроков у Англии другой.

Последние годы сборная Англии очень сильно прибавила и выглядит намного увереннее. Есть Гарри Кейн, человек, который без гола редко уходит, есть кому создавать моменты, быстрые игроки и хорошая группа атаки. Поэтому для Коста-Рики это будет тяжёлая игра: англичане могут задавить темпом, качеством и мастерством.

Даже несмотря на то что матч товарищеский, думаю, Англия подойдёт к нему серьёзно. Это подготовка к чемпионату мира, и такие игры нужны, чтобы почувствовать ритм, наиграть связи и подойти к турниру в хорошем состоянии. Коста-Рика может побороться, закрыться и потерпеть, но сдерживать такую атаку весь матч будет сложно.

Поэтому здесь я жду от Англии уверенной игры. Не думаю, что Коста-Рика сможет навязать им что-то серьёзное на протяжении всех 90 минут. Англичане должны контролировать мяч, создавать моменты и спокойно доводить матч до победы. Думаю, 2-3 мяча они забьют и выиграют достаточно уверенно», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

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