Англия — Коста-Рика: прогноз Александра Елагина на товарищескую игру в Орландо

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Англия — Коста-Рика.

Ставка: два-три гола в матче за 2.09.

«10 июня товарищеским матчем со сборной Коста-Рики, который пройдёт в Орландо, англичане завершат свою подготовку к финальному турниру ЧМ-2026. Четырьмя днями ранее англичане с трудом одержали победу над Новой Зеландией со счётом 1:0, в то время как костариканцы 2 июня проиграли в Боготе Колумбии 1:3.

Не самое лучшее поле, изнуряющая жара и после перерыва полностью изменённый состав у европейцев — всё это придало матчу 6 июня в Тампе характер открытой тренировки со зрителями, коих собралось на трибунах 26 тыс. Игра ожидаемо проходила под тотальным контролем британцев, однако один-единственный по-настоящему опасный момент у ворот соперников возник на самых последних секундах первого тайма: защитник Джед Спенс сильным кроссом с левого фланга послал мяч в центр штрафной новозеландцев, где Гарри Кейн эффектно, а главное эффективно подрезал его головой в дальний угол, забив решающий гол — свой 79-й гол в 113-м матче за сборную, тем самым, прервав серию из двух матчей без побед, которая началась у Англии в конце марта на «Уэмбли» ничьей с Уругваем (1:1) и сенсационным поражением от Японии (0:1).

Неудивительно, что Тухеля не впечатлило увиденное, кроме гола Кейна, зрители отметили активную игру 17-летнего Рио Нгумохи из «Ливерпуля», не попавшего в финальную заявку на турнир, но приглашённого в команду вместе с четырьмя другими футболистами для содействия основному составу в тренировочном лагере. Время для экспериментов у немецкого специалиста явно вышло, и матч в среду — его последняя возможность найти оптимальную формулу для успешного старта 17 июня в поединке с главным соперником по группе — Хорватией. А подумать тренеру есть над чем. У британцев по-прежнему испытывают проблемы с атакой: в трёх матчах 2026 года его команда забила всего два мяча.

Сборной Коста-Рики не удалось пробиться в финальный турнир. После провала в нынешней квалификации ЧМ зоны КОНКАКАФ, где костариканцев оставили за бортом Гаити, Панама и Кюрасао, немедленно был отправлен в отставку главный тренер мексиканец Мигель Эррера, а его преемником стал бывший рулевой сборной Венесуэлы аргентинец Фернандо Батиста. Однако, вступив в должность, он всё ещё ждёт своего первого триумфа на этом многострадальном посту. Его правление началось с ничьи 2:2 с Иорданией, за которой последовало унизительное поражение от Ирана (0:5), а потом ещё и поражение от неудержимой Колумбии (1:3). Батиста надеется, что ему повезёт в четвертом матче, но предстоящий соперник поводов для оптимизма даёт мало.

Деклан Райс, Эберечи Эзе, Букайо Сака и Нони Мадуэке, получившие небольшой отпуск из-за участия в финале Лиги чемпионов, теперь присоединились к своим товарищам по сборной и рвутся в бой. Таким образом, в предстоящем матче бесспорный фаворит — Англия. Но мотивации забивать очень много в таком матче нет. Поэтому здесь предлагаю обратить внимание на количество голов, которых ожидается два или три», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».