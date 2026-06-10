Португалия — Нигерия: прогноз Михаила Моссаковского на товарищеский матч 10 июня

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Португалия — Нигерия.

Ставка: тотал ударов в створ больше 9.5 за 2.10.

«В Лейрии Португалия проведёт последнюю контрольную встречу перед чемпионатом мира. Дальше уже вылет на турнир, в Северной Америке товарищеских матчей не запланировано. Таким образом, игра с Нигерией для Португалии, по сути, будет моделированием первой встречи чемпионата мира с ДР Конго. Нигерия на чемпионате мира не сыграет, следующий официальный вызов для команды — отбор к Кубку африканских наций.

При этом у Нигерии была достаточно большая серия в контрольных матчах. Этой весной и в начале лета команда провела уже пять товарищеских встреч и не потерпела ни одного поражения. Более того, было три победы из пяти, и во всех этих матчах Нигерия забивала минимум два гола. Но применительно к матчу с Португалией более показательной кажется последняя встреча с Польшей на поле соперника. Там были отличная посещаемость и атмосфера, и примерно то же мы должны увидеть в Лейрии. Против Польши в Варшаве нигерийцы сыграли 2:2. То есть команда, опять же, в этой серии из пяти контрольных матчей не забила меньше двух мячей и регулярно играла довольно открыто.

Что касается Португалии, то в контрольных матчах перед чемпионатом мира я бы отдельно вывел за скобки игры с Мексикой и США, потому что они проходили как раз в Северной Америке: в Мехико с Мексикой и в Атланте с США. Сдержанные атакующие показатели Португалии во многом были связаны с акклиматизацией. Особенно это касалось первой игры с Мексикой, где команды на двоих нанесли всего три удара в створ и сыграли 0:0. После этого было восемь ударов в створ в матче с США, который португальцы выиграли 2:0. Здесь же своё поле и достаточно раскрепощённый соперник. В игре с Чили, например, было уже 12 ударов в створ на двоих.

Поэтому я жду результативного и открытого матча. Думаю, нигерийцы не будут отсиживаться в обороне и постараются сыграть в своё удовольствие. Португалия тоже должна сыграть открыто и результативно в последнем контрольном матче. Поэтому предлагаю брать «верх» по ударам в створ. Насколько вы готовы рискнуть — решайте сами. Есть осторожный вариант: тотал больше 8.5, за него дают приличный коэффициент. Есть классический тотал больше 9.5 удара в створ за больший кэф. Мне кажется, здесь вполне можно рискнуть», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».