Аналитики оценили шансы команд в группе G на ЧМ-2026

11 июня в США, Канаде и Мексике стартует ЧМ-2026 по футболу. Букмекеры уже предложили самые разные рынки на этот турнир, в том числе на исход в группе G. В этом квартете сыграют сборные Бельгии, Египта, Ирана и Новой. Зеландии.

По оценкам экспертов, Бельгия — явный фаворит этого квартета. Сделать ставку на итоговое первое место этой команды в группе можно с коэффициентом 1.35. Заключить пари на выход команды Руди Гарсии из группы можно за 1.02. Вероятность того, что европейцы станут последними в квартете и завершат борьбу после группового раунда, оценили в 33.00.

Ставки на победу Египта в группе принимают за 4.40. Вероятность того, что команда Хоссама Хасана выйдет в плей-офф, соответствует коэффициенту 1.35. Поставить на то, что африканцы окажутся за бортом матчей на вылет, можно с котировкой 3.00.

Шансы Ирана выиграть группу оценили коэффициентом 9.00. Заключить пари на выход азиатской команды в плей-офф можно за 1.50, а на вылет после группового этапа — за 2.40.

Аутсайдером группы G аналитики видят сборную Новой Зеландии. Вероятность выхода All Whites в плей-офф оценили котировкой 2.35. Ставки на их первое место в группе принимают за 17.00.

Сделать ставку на то, что победитель ЧМ-2026 будет из этой группы, можно с коэффициентом 20.00. Шансы Бельгии оценили в 40.00, а за 18.00 можно заключить пари на то, что команда Руди Гарсии сыграет в финале. Сделать ставку на победу сборной Египта можно за 300.00, а на Иран — за 600.00. Вероятность того, что ЧМ-2026 завершится победой Новой Зеландии, оценили котировкой 2500.00.