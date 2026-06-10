Эксперты назвали фаворита группы H на ЧМ-2026 по футболу

11 июня в США, Канаде и Мексике стартует ЧМ-2026 по футболу. Букмекеры уже предложили самые разные рынки на этот турнир, в том числе на исход в группе H. В этом квартете сыграют Испания, Уругвай, Саудовская Аравия и Кабо-Верде.

По оценкам экспертов, у сборной Испании самые высокие шансы занять первое место в группе. Ставки на победу команды Луиса де ла Фуэнте в квартете принимают с коэффициентом 1.13. Сделать ставку на то, что испанцы выйдут в плей-офф (неважно, с первой, второй или третьей строчки), можно за 1.01.

Второе место в группе аналитики отводят Уругваю. Сделать ставку на победу южноамериканцев в группе можно за 4.30. На выход команды Марсело Бьелсы в плей-офф можно заключить пари за 1.15, а на вылет из группы — за 4.70.

На победу сборной Кабо-Верде в группе предлагают сделать ставку за 65.00. Вероятность выхода команды в плей-офф оценили в 2.65, а вылет по итогам групповой стадии — в 1.42.

Коэффициент на выход Саудовской Аравии в плей-офф — 1.80. Вероятность их вылета из группы — 1.90. Если азиаты выиграют квартет, сыграет ставка с котировкой 75.00.

Вероятность того, что одна из сборных квартета J выиграет турнир, оценили коэффициентом 7.50. Шансы испанцев победить соответствуют котировке 5.80. Вероятность итогового успеха уругвайцев оценивают коэффициентом 80.00. На саудовцев можно заключить пари за 1000.00, а на чемпионство Кабо-Верде — за 2000.00.