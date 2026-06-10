Аналитики оценили шансы команд в группе I на ЧМ-2026

В четверг, 11 июня, в США, Канаде и Мексике стартует ЧМ-2026 по футболу. Букмекеры уже предложили самые разные рынки на этот турнир, в том числе на исход в группе I. В этом квартете сыграют сборные Франции, Норвегии, Сенегала и Ирака.

По оценкам экспертов, Франция — явный фаворит этого квартета. Сделать ставку на итоговое первое место немцев в группе можно с коэффициентом 1.46. Заключить пари на выход команды Дидье Дешам из группы можно за 1.02. Вероятность того, что «трёхцветные» станут последними в квартете и завершат борьбу после группового раунда, оценили в 60.00.

Ставки на победу Норвегии в группе принимают за 3.45. Вероятность того, что команда Столе Сольбаккена выйдет в плей-офф, соответствует коэффициенту 1.18. Поставить, что скандинавы окажутся за бортом матчей на вылет, можно с котировкой 4.20.

Шансы Сенегала выиграть группу оценили коэффициентом 7.70. Заключить пари на выход команды Алиу Сиссе в плей-офф можно за 1.50, а на вылет после группового этапа — за 2.45.

Явным аутсайдером группы I аналитики видят сборную Ирака. Вероятность выхода азиатской команды в плей-офф оценили котировкой 4.00. Ставки на первое место дебютантов чемпионата мира в группе принимают за 150.00.

Сделать ставку, что победитель ЧМ-2026 будет из этой группы, можно с коэффициентом 6.00. Франция входит в число главных фаворитов чемпионата мира, её шансы оценили в 6.00, а за 3.50 можно заключить пари на то, что команда Дешама сыграет в финале. Сделать ставку на победу сборной Норвегии можно за 30.00, а на Сенегал — за 120.00. Вероятность, что ЧМ-2026 завершится победой Ирака, оценили котировкой 1500.00.