Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Португалия — Нигерия: ставки и коэффициенты на товарищеский матч 10 июня

Португалия — Нигерия: ставки и коэффициенты на товарищеский матч 10 июня
Комментарии

10 июня состоится товарищеский матч Португалия — Нигерия. Игра пройдёт в португальской Лейрии на «Эштадиу Мунисипал де Лейрия». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
10 июня 2026, среда. 22:45 МСК
Португалия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество португальцам. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 1.67. Победа Нигерии оценивается коэффициентом 4.85. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.61. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

Материалы по теме
Португалия — Нигерия. Роналду, быстрее лети на ЧМ-2026!
Португалия — Нигерия. Роналду, быстрее лети на ЧМ-2026!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android