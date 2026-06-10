Португалия — Нигерия: ставки и коэффициенты на товарищеский матч 10 июня
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10 июня состоится товарищеский матч Португалия — Нигерия. Игра пройдёт в португальской Лейрии на «Эштадиу Мунисипал де Лейрия». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
10 июня 2026, среда. 22:45 МСК
Португалия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают преимущество португальцам. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 1.67. Победа Нигерии оценивается коэффициентом 4.85. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.61. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.
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