Португалия — Нигерия: ставки и коэффициенты на товарищеский матч 10 июня

10 июня состоится товарищеский матч Португалия — Нигерия. Игра пройдёт в португальской Лейрии на «Эштадиу Мунисипал де Лейрия». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают преимущество португальцам. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 1.67. Победа Нигерии оценивается коэффициентом 4.85. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.61. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.