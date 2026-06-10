Англия — Коста-Рика: ставки и коэффициенты на товарищескую игру в США
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10 июня состоится товарищеский матч между сборными Англии и Коста-Рики. Игра пройдёт на стадионе «Эксплория» в Орландо, США. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
10 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Коста-Рика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают преимущество англичанам. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.24. Победа Коста-Рики оценивается коэффициентом 15.0. Ничейный исход можно найти в линии за 5.85.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.13, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.37.
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