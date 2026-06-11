Мексика — ЮАР: прогноз Константина Генича на матч открытия ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч ЧМ-2026 Мексика — ЮАР.

Ставка: сухая победа Мексики за 1.92.

«Наконец-то начинается чемпионат мира, который пройдёт в трёх странах, с новым форматом, с большим количеством участников. И матчей у нас в эти полтора месяца будет завались. Все начинается 11 июня матчем на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико, где сыграют Мексика и ЮАР.

16 лет назад, когда чемпионат мира стартовал в Южной Африке, как раз эти команды открывали турнир, тот матч завершился вничью 1:1, а чемпионом стала сборная Испании. Мне бы хотелось повторения результата 16-летней давности. Но много воды утекло с тех пор, многое изменилось. Во-первых, Мексика играет у себя дома, и она очень хороша в последних матчах под руководством Хавьера Агирре. 2:0 победа над Ганой, против Австралии минимальная победа, Сербию крупно обыграли (5:1). В общем, практически образцовая игра была у сборной Мексики перед домашним чемпионатом мира.

ЮАР столкнулась с небольшими проблемами из-за виз и графика визового. Долго добирались до места назначения, до пункта назначения. И это вполне может сыграть определённую роль в матче открытия. Вообще, матчи открытия редко получаются очень яркими и результативными. Здесь же, мне кажется, уровень одной команды сильно превалирует над другой. Мексиканцы действительно очень хороши. И команда очень бегущая, команда быстрая и очень организованная. Поэтому я думаю, что Мексика в первом матче должна начать хорошо и обязательно при своих болельщиках на легендарной «Ацтеке» одержать победу. Скорее всего, это будет победа без пропущенных мячей.

Мой основной прогноз — «П1 всухую» за 1.92. И я бы рассмотрел вариант победы сборной Мексики по угловым с форой (-2.5) за 1.99. Очень активные и реактивные фланги у мексиканцев, и они всегда очень много подают угловых», — приводит слова Генича «РБ Спорт».