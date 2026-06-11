Мексика — ЮАР: ставка Игоря Семшова на стартовый матч ЧМ-2026

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч ЧМ-2026 Мексика – ЮАР.

Ставка: победа Мексики за 1.45.

«Как и 16 лет назад, сборные Мексики и Южной Африки открывают чемпионат мира. Тогда встреча завершилась ничьей (1:1), причём это было тоже 11 июня. За игрой наблюдали около 85 (!) тысяч зрителей. Уверен, что и сейчас игра пройдёт при аншлаге, тем более что мексиканцы будут играть дома. За них будет болеть весь стадион. Поддержка у них будет просто сумасшедшая.

Фаворит для меня очевиден – это сборная Мексики. Очень важным фактором является домашний стадион, который дважды принимал финал чемпионата мира (вместимость стадиона около 83 тысяч зрителей). Мексика очень давно ждёт этого матча. В составе мексиканцев хорошо нам известные защитник Сесар Монтес, выступавший за «Локомотив», а также полузащитник Луис Чавес из другого столичного клуба — «Динамо».

Для хозяев очень важно начать чемпионат с победы, потому как один выигранный матч уже на 80% гарантирует команде проход в следующую стадию. Будет непростой матч – огромная ответственность перед своими зрителями. Но я уверен, что сборная Мексики победит. Почему-то кажется, что обе команды забьют и мексиканцы победят со счётом 2:1. Моя ставка – победа сборной Мексики», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».