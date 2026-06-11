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Южная Корея — Чехия: прогноз Константина Генича на матч группы А ЧМ-2026

Южная Корея — Чехия: прогноз Константина Генича на матч группы А ЧМ-2026
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Южная Корея — Чехия.

Ставка: первый гол — Южная Корея за 2.01.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Южная Корея
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Второй матч также пройдёт в Мексике. На стадионе «Акрон» сыграют сборные Южной Кореи и Чехии. Это группа А, она достаточно ровная, и вот в этих очных матчах многое будет решаться. Ещё раз напоминаю: две команды напрямую выходят, лучшие восемь команд, занявших третьи места, также отправятся в плей-офф.

Южнокорейцы, как всегда, команда очень выносливая, очень организованная, очень мобильная. И вот с учётом этой разницы во времени, с учётом климата южнокорейцы, мне кажется, чуть более адаптированы к условиям, которые будут на чемпионате мира. Чехам в первых турах, да вообще всем европейцам будет достаточно сложно, надо будет к этому привыкать, надо будет к этому как-то адаптироваться. Южнокорейцы могут этим воспользоваться. Команда, ещё раз скажу, напоминает каких-то солдат, киборгов, которые бегают, не устают, всё время прессингуют.

И, мне кажется, Южная Корея в первом матче вполне может воспользоваться своим преимуществом в готовности, физике. Мой прогноз — «первый гол в матче забьёт Южная Корея» за 2.01», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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