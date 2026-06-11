Южная Корея — Чехия: ставки и коэффициенты на матч группы А ЧМ-2026 12 июня

12 июня состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 Южная Корея — Чехия. Игра пройдёт на стадионе «Акрон» в Сапопане, Мексика. Стартовый свисток запланирован на 5:00 мск.

Букмекеры отдают почти незаметное преимущество корейцам. Сделать ставку на победу сборной Южной Кореи предлагается с коэффициентом 2.68. Победа Чехии оценивается коэффициентом 2.93. Ничейный исход можно найти в линии за 3.17.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.26. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.