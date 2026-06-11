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Аналитики оценили шансы команд в группе J на ЧМ-2026

Аналитики оценили шансы команд в группе J на ЧМ-2026
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В четверг, 11 июня, в США, Канаде и Мексике стартует ЧМ-2026 по футболу. Букмекеры уже предложили самые разные рынки на этот турнир, в том числе на исход в группе J. В этом квартете сыграют сборные Аргентины, Австрии, Алжира и Иордании.

По оценкам экспертов, Аргентина — явный фаворит этого квартета. Сделать ставку на итоговое первое место действующих чемпионов мира в группе можно с коэффициентом 1.35.

Ставки на победу Австрии в группе принимают за 4.20. Шансы Алжира выиграть группу оценили коэффициентом 9.00. Явным аутсайдером группы J аналитики видят сборную Иордании. Вероятность выхода азиатской команды в плей-офф оценили котировкой 55.00.

Сделать ставку, что победитель ЧМ-2026 будет из этой группы, можно с коэффициентом 7.50. Франция входит в число главных фаворитов чемпионата мира, её шансы оценили в 10.00, а за 5.50 можно заключить пари на то, что команда Лионеля Скалони сыграет в финале. Сделать ставку на победу сборной Австрии можно за 150.00, а на Алжир — за 400.00. Вероятность, что ЧМ-2026 завершится победой Иордании, оценили котировкой 2500.00.

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