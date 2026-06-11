Эксперты назвали фаворита группы K на ЧМ-2026 по футболу

В четверг, 11 июня, в США, Канаде и Мексике стартует ЧМ-2026 по футболу. Букмекеры уже предложили самые разные рынки на этот турнир, в том числе на исход в группе K. В этом квартете сыграют сборные Португалии, Колумбии, ДР Конго и Узбекистана.

По оценкам экспертов, Португалия — явный фаворит этого квартета. Сделать ставку на итоговое первое место команды Роберто Мартинеса в группе можно с коэффициентом 1.55.

Ставки на победу Колумбии в группе принимают за 2.65. Шансы ДР Конго выиграть группу оценили коэффициентом 22.00. Вероятность выхода Узбекистана в плей-офф оценили котировкой 23.00.

Сделать ставку, что победитель ЧМ-2026 будет из этой группы, можно с коэффициентом 9.00. Португалия входит в число главных фаворитов чемпионата мира, её шансы оценили в 9.00, а за 5.00 можно заключить пари на то, что эта команда сыграет в финале. Сделать ставку на победу сборной Колумбии можно за 50.00, а на ДР Конго — за 1000.00. Вероятность, что ЧМ-2026 завершится победой Узбекистана, оценили котировкой 2000.00.