Аналитики оценили шансы команд в группе L на ЧМ-2026

11 июня в США, Канаде и Мексике стартует ЧМ-2026 по футболу. Букмекеры уже предложили самые разные рынки на этот турнир, в том числе на исход в группе L. В этом квартете сыграют Англия, Хорватия, Гана и Тунис.

По оценкам аналитиков, сборная Англии — фаворит этого квартета. Сделать ставку на итоговое первое место команды Томаса Тухеля в группе можно с коэффициентом 1.43. Котировки на выход этой сборной из группы (неважно, с первой, второй или третьей строчки) составляют 1.01. Вероятность того, что Англия сенсационно завершит борьбу после группового раунда, оценивают в 12.00.

Ставки на победу Хорватии команды в группе принимают за 3.45. Заключить пари на выход команды Златко Далича в плей-офф можно за 1.23. Поставить на то, что эта команда окажется за бортом матчей на вылет, предлагают с коэффициентом 3.75.

Ставки на победу Ганы в группе принимают с коэффициентом 14.00. Шансы команды Карлуша Кейруша выйти в плей-офф выше, чем вероятность вылета уже по итогам групповой стадии: 1.52 против 2.35.

Самой слабой командой группы L аналитики видят сборную Панамы. Вероятность выхода команды Томаса Кристиансена в плей-офф оценивают котировкой 2.70. Наиболее вероятен исход, при котором «канальщики» станут последними в квартете — коэффициент 1.67.

Вероятность того, что победитель ЧМ-2026 будет из группы L, составляет 5.50. Сборная Англии входит в тройку главных претендентов на победу на ЧМ-2026, по оценке аналитиков. Поставить на итоговую победу команды Томаса Тухеля можно с коэффициентом 7.50, а за 4.00 можно заключить пари на то, что англичане сыграют в финале. Сделать ставку на победу сборной Хорватии можно за 80.00, а на Гану — за 500.00. Шансы Панамы оценили котировкой 1500.00.