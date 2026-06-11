Эксперты назвали фаворита ЧМ-2026 перед стартом турнира

Сегодня в Мексике стартует ЧМ-2026 по футболу. Помимо этой страны, его примут также США и Канада. Букмекеры принимают ставки на победителя турнира.

Главным фаворитом аналитики видят сборную Испании, поставить на команду Луиса де ла Фуэнте можно за 5.80. Также в числе главных претендентов Франция (6.00), Англия (8.00), Бразилия (9.00) и Португалия (9.00).

Шансы Аргентины защитить титул оценили в 10.00. За 15.00 можно сделать ставку на сборную Германии, а за 19.00 — на команду Нидерландов.

Из остальных команд-участниц выше других букмекеры котируют Норвегию (30.00), Бельгию (40.00) и Колумбию (50.00).