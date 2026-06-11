Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали фаворита ЧМ-2026 перед стартом турнира

Эксперты назвали фаворита ЧМ-2026 перед стартом турнира
Комментарии

Сегодня в Мексике стартует ЧМ-2026 по футболу. Помимо этой страны, его примут также США и Канада. Букмекеры принимают ставки на победителя турнира.

Главным фаворитом аналитики видят сборную Испании, поставить на команду Луиса де ла Фуэнте можно за 5.80. Также в числе главных претендентов Франция (6.00), Англия (8.00), Бразилия (9.00) и Португалия (9.00).

Шансы Аргентины защитить титул оценили в 10.00. За 15.00 можно сделать ставку на сборную Германии, а за 19.00 — на команду Нидерландов.

Из остальных команд-участниц выше других букмекеры котируют Норвегию (30.00), Бельгию (40.00) и Колумбию (50.00).

Материалы по теме
Чемпионат мира — 2026 выиграет сборная Франции
Чемпионат мира — 2026 выиграет сборная Франции
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android