Эксперты назвали фаворитов в борьбе за звание лучшего бомбардира ЧМ-2026

Сегодня в Мексике стартует чемпионат мира по футболу. Помимо этой страны, его примут также США и Канада. Букмекеры принимают ставки на лучшего бомбардира турнира.
Главным претендентом аналитики видят француза Килиана Мбаппе, поставить на его победу можно за 7.00. Шансы англичанина Гарри Кейна оценили в 8.50.
На испанца Микеля Оярсабаля и норвежца Эрлинга Холанда можно поставить за 15.00. На неувядающего Лионеля Месси предлагают коэффициент 17.00.
На Криштиану Роналду или Ламина Ямаля можно заключить пари за 20.00. Котировкой 25.00 оценили шансы Винисиуса Жуниора, Лаутаро Мартинеса и Усмана Дембеле.