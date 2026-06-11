Мексика — ЮАР: прогноз Владислава Радимова на игру открытия ЧМ-2026

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч ЧМ-2026 Мексика — ЮАР.

Ставка: победа Мексики с форой (-1.5) за 2.30.

«Мексика играет дома. Я посмотрел их результаты и видел одну игру. В целом они смотрятся неплохо и на своём чемпионате мира могут далеко пойти. Причём это «Ацтека», полный стадион. ЮАР — точно не соперник, а мотивация у мексиканцев будет просто зашкаливать. Поэтому ставим на победу Мексики с форой (-1.5).

И второе: тотал больше 3.5 по жёлтым карточкам. Хоть это и матч открытия, но нервы всё равно будут, и игроки станут нарушать правила. Большинство боится в таких случаях ожидать много предупреждений. Но я думаю, что они будут, ведь это очень важный матч и для ЮАР, и для Мексики», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».