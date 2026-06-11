Мексика — ЮАР: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата мира по футболу в Мехико

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Мексика — ЮАР.

Ставка: победа Мексики с форой (-1) за 1.71.

«Мексика отобралась на чемпионат мира по футболу в тот же момент, как ФИФА сделала её хозяйкой, наряду с Канадой и США. При этом другие внутриконтинентальные турниры никто не отменял. Лигу наций КОНКАКАФ мексиканцы прошли пусть и не без скрипа, но уверенно, выйдя в финал, где были проблемы, но всё же команду Панамы обыграли и забрали трофей. Дальше был ещё Золотой кубок КОНКАКАФ. Мексика в группе одержала две победы, сыграла вничью с Коста-Рикой и вышла в плей-офф с первой строчки. Уже в играх на вылет мексиканцы набрали полный ход и обыграли всех соперников, включая США в финале, и в 13-й раз стали триумфатором турнира.

Сборная ЮАР последний раз участвовала в чемпионате мира в 2010 году, но тогда она была хозяйкой турнира и в отборочном цикле не участвовала. А затем трижды подряд преодолеть квалификацию африканцам не удавалось, на сей раз тоже были проблемы. Нигерия, Бенин и ЮАР боролись за две путёвки. В итоге три команды финишировали почти с одинаковыми показателями, но южноафриканцы соперников всё же опередили и с первой позиции отобрались на чемпионат мира. В преддверии чемпионата мира ЮАР провела два товарищеских матча в последние дни, и оба завершились вничью — 0:0 с Никарагуа и 1:1 с Ямайкой.

Мексика тоже готовилась активно — 1:0 обыграла Австралию и со счётом 5:1 неожиданно крупно разгромила Сербию. Нас ждёт 1-й из 104 матчей на чемпионате мира, и это игра, открывающая турнир. В такой ситуации мексиканцы не имеют права подвести своих поклонников, которые ждут от своей сборной минимум выхода в плей-офф. Учитывая, что ещё в этой группе Южная Корея и Чехия, то с южноафриканцами очки мексиканцы потерять не имеют права», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».