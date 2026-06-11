Мексика — ЮАР: прогноз Михаила Моссаковского на встречу открытия ЧМ-2026

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Мексика — ЮАР.

Ставка: ТМ 2.5 выхода медбригады за 1.68.

«Ну что, дождались? Наконец стартует чемпионат мира. Стартует встречей Мексика — ЮАР, в Мехико, на легендарном стадионе «Ацтека». Представьте себе, эта арена принимает уже третий матч открытия чемпионата мира. Так было в 1970 году, так было в 1986-м, и вот теперь, спустя 40 лет, в 2026-м. Кстати, вывеска Мексика против ЮАР — тоже не впервые. Ровно эти же сборные открывали чемпионат мира в 2010 году. Тогда это был Йоханнесбург, сейчас — Мехико.

Если говорить про возможные прогнозы на стартовые матчи чемпионата мира, мне кажется, чтобы найти интересные варианты в статистике, нужно рассмотреть изменения в правилах именно под этот турнир. Для всех это будет в новинку, но мы можем постараться понять, как такие изменения повлияют на статистику. Одно из таких правил появилось в рамках борьбы с затяжками времени и касается выходов медицинской бригады на поле. Теперь, если случай не попадает под исключения, футболист, которому оказывали помощь, должен покинуть поле и оставаться вне игры одну минуту после возобновления матча.

Исключения тоже есть: травма вратаря, серьёзное повреждение за нарушение правил, которое повлекло карточку или назначение пенальти, столкновение двух игроков одной команды. Но в большинстве обычных ситуаций правило будет работать. Конечно, это сильно поменяет подход футболистов к подобным эпизодам. Мало кто захочет просто так оказаться вне игры на минуту. Значит, затяжки времени через вызов врачей должны заметно сократиться. Да, не все нововведения быстро укладываются в голове, и наверняка кто-то в какой-то момент что-то забудет. Но для сборных проводились брифинги по новым правилам, перед первыми матчами чемпионата футболистам это точно ещё раз проговорят.

Поэтому мне кажется, выходов медицинских бригад на поле станет значительно меньше, и это должно отразиться на статистике. Прямо сейчас в линии уже дают тотал по появлениям медиков на поле — отметка 2.5. Думаю, здесь стоит брать тотал меньше. Не верю, что при новых правилах медики появятся на поле три раза. В стартовом матче чемпионата мира, когда всем подробно объяснили изменения, вряд ли кто-то захочет тянуть время таким способом и оставлять свою команду в меньшинстве на одну минуту», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».