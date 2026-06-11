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Южная Корея — Чехия: прогноз Романа Павлюченко на игру чемпионата мира по футболу

Южная Корея — Чехия: прогноз Романа Павлюченко на игру чемпионата мира по футболу
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Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Южная Корея — Чехия.

Ставка: победа Чехии за 2.88.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Южная Корея
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для меня Чехия всегда была крепкой сборной. Не скажу, что там прямо много топовых звёзд, но хорошие футболисты у чехов всегда были. Они славились командной игрой, характером, духом, умением биться и играть на результат. Это чемпионат мира, первый матч, все физически хорошо готовы, поэтому легко точно никому не будет.

Южная Корея — тоже непростая сборная. Такие команды всегда быстрые, резкие, много двигаются и не дают спокойно играть. Чехам будет тяжело, потому что корейцы будут цепляться, убегать в быстрые атаки и навязывать свой темп. Но по классу, по опыту и по подбору футболистов Чехия всё-таки выглядит сильнее.

Думаю, матч получится тяжёлым. Первые игры на таких турнирах почти всегда даются непросто: команды осторожничают и боятся ошибиться, крупные счета бывают редко. Чехия умеет играть в обороне, Южная Корея тоже не та сборная, которая просто раскроется и даст много пространства.

Но всё равно я считаю, что чехи должны своё забирать. Может быть, Южная Корея где-то огрызнётся и создаст пару моментов, но в такой игре класс должен сказаться. Думаю, Чехия в тяжёлом матче должна одержать минимальную победу — примерно 1:0», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

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