Южная Корея — Чехия: прогноз Владимира Гучека на матч ЧМ-2026 в Гвадалахаре

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Южная Корея — Чехия.

Ставка: ничья за 3.13.

«Второй матч чемпионата мира всегда воспринимается как дополнение к уже начавшемуся празднику футбола. Хозяева проведут свой матч на знаменитой «Ацтеке» и приготовятся смотреть встречу двух главных соперников Мексики за выход из группы с первого места. Южнокорейцы традиционно попали на турнир от азиатской конфедерации, у них всегда находятся два-три человека, стабильно на хорошем уровне играющие в Европе. Да, Сон Хын Мин уже едет в статусе скорее ментального лидера команды, а вот Ли Кан Ин из «ПСЖ» и Ким Мин Джэ из «Баварии» действительно являются теми людьми, которые могут потащить за собой сборную в игровом смысле. К тому же есть несколько классных футболистов из других клубов Европы, которые способны удивить неизбалованного зрителя.

Чехи везут состав, в котором достаточно «легионеров» из других первенств, но большинство представляют местный чемпионат. Скажу больше — у чехов есть базовый клуб в виде пражской «Славии». Плюс это или минус в контексте турнира сборных? Скорее всего, для чехов это приятное подспорье, но уровень игроков вряд ли позволит прыгнуть выше 1/8 финала. Чешская дружина прошла через сито европейского отбора и добралась до чемпионата мира через стыки, дважды подряд по пенальти обыграв соперников из Ирландии и Дании. Для чехов чемпионат мира — событие нерядовое, они точно захотят себя проявить на нём.

Стартовый матч для обеих команд будет, конечно, втягивающим. По уровню коллективы схожи, кто-то бежать и рисковать во что бы то ни стало не будет. Так что логично, что всё это завершится ничьей. Может быть, даже голевой», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».